"ليلى أبو إسماعيل" خلال جلسات الحوار الوطني: المرأة في عصرها الذهبي وحققت الكثير من المكتسبات

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، أن طرح مختلف القضايا في الحوار الوطنى يعكس حرص الدولة المصرية على عرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد والمستثمرين للتعرض إلى كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة الوفدية ودعوتها فى الحوار الوطنى والتى بدأت جلسته الافتتاحية أمس.

وأضافت "أبو إسماعيل" أن حالة الحوار تعد مكتسبا وحالة إيجابية في حد ذاتها فى ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التى كانت ولا تزال هى خط الدفاع الثالث عن الوطن.

وأوضحت النائبة الوفدية، أن ملف المرأة قد حقق الكثير من الإنجازات في ظل عصر ذهبي حافظ على مكتسباتها وحقق لها المزيد، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن ملف المرأة المصرية يكون أكبر من حيث التواجد في جميع محاور ومجالات الحوار الوطني.

وقالت نائبة الوفد، إن اختلاف الرأي في الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وعبرت عن أمنيتها أن تعمل مخرجات من الحوار الوطنى على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مشددة على أن ذلك يعد نقطة مفصلية، والهدف الأساسي من الحوار الوطنى أيضًا هو وجود أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، وأشارت إلى توقعاتها بأن تسفر الجلسات عن مخرجات مهمة تخص الشباب أيضا باعتبارهم هم المستقبل، مشددة على أن المكتسب الأكبر فى هذا العصر هو الاستماع للشباب والمرأة.