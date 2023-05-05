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الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل حول فيروس نقص المناعة

دورة تدريبية
دورة تدريبية
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نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية اليوم دورة تدريبية  للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى وشارك فى الدورة  20 مُتدرب من (الضباط والأفراد والمدنين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية.
  
يعد تنظيم تلك الدورات إستمرارًا للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس، وقد تم إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B.

وفى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية بالمخدرات نقص المناعة البشرى