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الجمعة 05 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مسجل خطر بحوزته 5500 قرص مخدر بمنشأة ناصر

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مسجل خطر بحوزته 5500 قرص مخدر بمنشاة ناصر .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالإتجار فى الأقراص المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه ، وبحوزته (5500 قرص مخدر من أقراص "الباركينول - الأموتريل – أبتريل" - مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على مسجل خطر قرص مخدر بمنشأة ناصر