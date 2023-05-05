وكيل تعليم مطروح يشدد على عدم حيازة الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحان

وجه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، رسالة لطلاب وأولياء الأمور، شدد خلالها على عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات العامة والمحلية، وذلك تجنباً للآثار السلبية المترتبة على ذلك.

وأوضح شحاته في رسالته أهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية علي النحو التالي:

١- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الإمتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة.

٢- إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال الأتية :

أ- ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

ب- ( الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه) بأي وسيلة أثناء الإمتحان، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الإمتحانات العامة أو المحلية.

٣- يعاقب:

أ- بالحبس مدة لا تقل عن ( سنتين) ولا تزيد عن ( ٧ سنوات)

ب- وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٢٠٠٠٠٠ جنيه)

كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

٤- يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠ جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأهاب وكيل تعليم مطروح بأولياء أمور جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم، بالتوفيق دوما لأبنائنا الطلاب بتحقيق النجاح والتفوق.