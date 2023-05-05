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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مخالفات تموينية متنوعة فى حملة مفاجئة بالدقهلية.. صور

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية
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قاد  على حسن وكيل مديرية التموين بالدقهلية فى ساعة مبكره من صباح اليوم حملة تموينية مكبره بنطاق مركزى تمى الأمديد والسنبلاوين يرافقه محمد محمود من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

فيما أسفرت الحمله عن ضبط  ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٩ : ١٩ جرام و ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و ٤ محاضر تصرف في إجمالى ٣٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام و ٢ محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

وفى سياق متصل تم تحرير محضر امتناع عن بيع سولار وآخر لعدم وجود سجل ٢١ بترول لمحطات وقود وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية.

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