نيبينزيا: "العالم الأمريكي" يقترب من نهايته

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "العالم الأمريكي" يقترب من نهايته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال نيبينزيا: "إجراءات الولايات المتحدة وحلفاؤها المنهجية وطويلة الأمد لخلق تشكيل معاد للروس ومتطرف ونازي جديد على حدودنا قد أثارت أزمة عميقة في نظام العلاقات الدولية".

وأضاف: "دعوا واشنطن ولندن وبروكسل وعدد من العواصم الأخرى تواصل الصراخ إلى حد الجنون بشأن العدوان الروسي غير المبرر المزعوم، الأسباب الحقيقية للتحولات التكتونية التي نلاحظها اليوم واضحة بشكل جيد بالنسبة لأي مراقب".

وشدد على أن "مسألة إلى أين نتجه وكيف سيبدو نظام العلاقات الدولية الحديث لا تزال مفتوحة اليوم. هناك شيء واحد واضح، لن يكون العالم بعد الآن تحت هيمنة أحادية القطب وسيطرة غربية، والعالم الأمريكي يقترب من نهايته".