طلائع الجيش يتقدم على حرس الحدود 3-2

فاز فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، علي مضيفه حرس الحدود، بنتيجة ٣-٢، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

استطاع فريق طلائع الجيش تحويل خسارته في الشوط الأول بهدفين نظيفين، ليفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

سجل أهداف حرس الحدود، إيمانويل ديفيد في الدقيقة رقم ٦، ومحمد زكى في الدقيقة رقم ١٥ من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين،.

وسجل كريم طارق الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة رقم ٤٨، وسجل محمود وادي، الهدف الثاني لفريق طلائع الجيش في الدقيقة رقم ٧٨، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل أحمد عبد الرحمن، الهدف الثالث، ليتنهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب حرس الحدود بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال.

خط الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد.

خط الهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي.



ولعب طلائع الجيش بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله.

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي.

خط الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف.



وبهذة النتيجة تجمد فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة،

بينما ارتفع رصيد الطلائع، إلى النقطة رقم ٢٤ في المركز المركز السابع عشر فى جدول الدوري الممتاز.