غدًا.. بدء فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

ينطلق مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، حيث تبدأ دورته الـ71 بداية، من غد الجمعة، خمسة مايو حتى الثاني عشر من نفس الشهر بقاعة النيل بحضور كوكبة كبيرة من صناع السينما والفنانين والأدباء والكتاب.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعد أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

كانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي قد عقدت عددًا من الاجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان فى دورته الـ 71 وكذلك اختيار الفنانين وصناع السينما الذين سوف يتم تكريمهم خلال فعاليات حفل .

ويشارك في المهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه أفلام بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض، حيث تم عرضها ومشاركتها فى مهرجانات سينمائية أو عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة إختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.