استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الخميس 4 مايو 2023

استقرت اسعار الصرف الأجنبي والعربي في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 4 مايو 2023 دون أي تغيير يذكر علي مستوي البنوك المختلفة.



وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه حوالي 34.02 جنيه للشراء و 34.14 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 38.56 جنيه للشراء و 38.7 جنيه للبيع .



ووصل سعر الفرنك السويسري نحو 34.67 جنيه للشراء و 34.79 جنيه للبيع، و الـ 100 ين ياباني نحو 22.75 جنيه للشراء و 22.82 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليوان الصيني نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعوي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع، و الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع و الدينار الكويتي نحو 100.63 جنيه للشراء و 101.02 جنيه للبيع.