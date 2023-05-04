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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الخميس 4 مايو 2023

عملات
عملات
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استقرت اسعار الصرف الأجنبي والعربي في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 4 مايو 2023 دون أي تغيير  يذكر علي مستوي البنوك المختلفة.


وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه حوالي 34.02 جنيه للشراء و 34.14 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 38.56 جنيه للشراء و 38.7 جنيه للبيع .


ووصل سعر الفرنك السويسري نحو 34.67 جنيه للشراء و 34.79 جنيه للبيع، و الـ 100 ين ياباني نحو 22.75 جنيه للشراء و 22.82 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليوان الصيني نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الريال السعوي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع، و الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع و الدينار الكويتي نحو 100.63 جنيه للشراء و 101.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني سعر اليال السعودي سعر الدرهم الإماراتي