صراع خماسي على جائزة أفضل مدرب بالبريميرليج خلال أبريل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر أبريل 2023.

وشهدت قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أبريل الماضي، صراع خماسي على الجائزة، حيث يتنافس عليها 2 مدربين إسبان و3 إنجليز.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، 5 مدربين، هم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ومواطنه أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، والثلاثي الإنجليزي إيدي هاو، روي هودسون، وجاري أونيل، مدربي نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس، وبورنموث على الترتيب.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من أرسنال، وخاض مع السيتي 5 مباريات خلال شهر أبريل، فاز فيهم جميعًا منهم الانتصار على الجانرز 4-1.

كما نجح إيمري في الفوز مع أستون فيلا في 5 مباريات من أصل 7 مباريات خلال شهر أبريل، وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

أما إيدي هاو، قاد نيوكاسل للفوز في 6 مباريات من أصل 7 خاضها الفريق في أبريل الماضي، منها اكتساح الماكبايس لتوتنهام بسداسية مقابل هدف، وخسر في لقاء آخر.

بينما حقق روي هودسون، 4 انتصارات مع كريستال بالاس من 6 مباريات في الشهر المنقضي، وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

فيما لعب بورنموث 7 مباريات خلال شهر أبريل تحت قيادة جاري أونيل، فاز في 5 وخسر اثنتين فقط، ليبتعد بالفريق عن مراكز الهبوط.

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي، باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر أبريل من خلال الموقع الرسمي، وللتصويت اضغط هنا.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، وكلاهما تأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتذيل ساوثهامبتون الترتيب برصيد 24 نقطة بعد 34 جولة، بفارق 5 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز التاسع عشر، و6 نقاط عن نوتنجهام الذي يحتل أول المراكز المؤدية للهبوط للدرجة الأدنى.