الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج بسداسية ودياً استعداداً لموقعة السكة الحديد

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، على نظيره سبورتنج، أحد فرق الدرجة الثانية بمجموعة بحري، بنتيجة ٦-١،في التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات لقاء السكة الحديد في كأس مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري، بهدف نظيف دون رد، سجله خالد الغندور .

وفي الشوط الثاني توالت الأهداف، وأضاف اوستن أموتو الهدف الثاني، ثم فوزي الحناوي، الهدف الثالث، وسجل خالد الغندور، الهدف الثالث لفريقه، وعاد فوزي الحناوي واحرز الهدف الخامس واختتم أحمد عيد الأهداف بالهدف السادس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري خاض تجربة سبورتنج الودية، بعد تأجيل مباراة بيراميدز، والتي كان مقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.