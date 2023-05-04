حملات رقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالأسعار في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من صباح اليوم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت مديرية التموين حملات تفتيشية على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للوقوف علي مدي التزام أصحاب المحطات بأسعار المواد البترولية والتأكد من توافر المواد البترولية لسد احتياجات الجمهور.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد لإحكام الرقابة والسيطرة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة تزامنًا مع القرارات الجديده بتحريك سعر السولار وتثبيت سعر البنزين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.