مهاجم بيراميدز: خسارة الكأس أمام الأهلي ستكون دافع للتتويج بالسوبر

تحدث دودو الجباس مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، عن مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال الجباس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: سعداء بالتواجد في الإمارات، ومباراة السوبر بطولة مهمة جدًا، نحن نريد الفوز ببطولة مع بيراميدز، حاولنا كثيرًا من قبل ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: الأهلي يمتلك تاريخا وخبرات كبيرة ولكننا جاهزون للمباراة، والبطولة مهمة بالنسبة لنا، والأهلي تفوق علينا في كأس مصر ولكننا قدمنا مباراة جيدة على المستوى الفني وأتمنى حصد السوبر".

وأكمل مهاجم بيراميدز ان الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية ولكن بالنسبة لنا تعودنا على اللعب أمام الجماهير، وجميع اللاعبين الحاليين يستطيعون التأقلم مع الضغط الجماهيري بحكم خبراتنا الطويلة.

وتابع: كنا في حالة حزينة جدًا بعد وداع بطولة الكونفدرالية، ولكن عندما علمنا بأننا سنشارك في كأس السوبر، الجميع كان متحمسا للغاية لخوض هذه المباراة، واللاعبون سيحولون الضغط الجماهيري إلى حافز كبير من أجل التتويج بكأس السوبر".