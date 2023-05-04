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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. وقت إضافي وركلات ترجيح في حال تعادل الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
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كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري والذي يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وأكد محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، على أنه في حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط ١٥ دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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