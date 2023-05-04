غدا.. مناقشة كتاب "الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات" بمكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، تنظيم حفل توقيع ومناقشة كتاب " الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات " للمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا ومقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويناقش الكتاب دكتور محمد خليف استشاري التحول الرقمي، وينفذ حفل التوقيع مكتبة مصر الجديدة التابعة للجمعية في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة .

يقول م. زياد عبد التواب فى هذا الكتاب نتحدث عن كيف أصبح العصر الجديد القادم هو عصر الحكمة وليس عصر المعلومات؛ لأنه بتحليل المعلومات نصل إلى المعرفة و بتحليل المعرفة نصل إلى الحكمة، كما أنه فى إطار التحليلات لدينا عددا كبيرا من التحليلات المرتبطة بسلوكيات البشرو التسويق والاستقطاب السياسى والاجتماعى والدينى وخلافه.

كما يتناول الكتاب استخدام تحليل البيانات في مجالات أخرى مثل المدن الذكية وتحليل المخاطر الموجودة، وتوقع المخاطر المستقبلية فى الأعوام القادمة بناء على المخاطر الموجودة الآن، ومدى تجاوب البشر وتفاعلهم معها ".