ضربات روسية جديدة في أوكرانيا.. وقصف مصافي تكرير في موسكو

قصفت روسيا أوكرانيا مرة أخرى بطائرات مسيرة إيرانية اليوم الخميس، بعد يوم من اتهام جارتها بشن هجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة على الكرملين.

وعلى صعيد الأراضي الروسية، ضربت طائرات مسيرة مصافي النفط في مناطق قريبة من أوكرانيا، الخميس، في حادث جديد ضمن سلسلة من الهجمات والتخريب قبل أيام قليلة من الاحتفالات العسكرية في 9 مايو، وهو أمر أساسي في جدول أعمال الكرملين.

أعلن الجيش الأوكراني في الصباح أنه أسقط غالبية الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو. "أطلق الغزاة 24 طائرة شهيد 136/131 بدون طيار. واضافت "ان القوات الجوية الاوكرانية وبالتعاون مع وحدات دفاع جوي اخرى اسقطت 18 طائرة مسيرة".

ومن بين الأهداف التي استهدفتها روسيا العاصمة كييف "للمرة الثالثة في أربعة أيام"، بحسب رئيس قوات الدفاع المضادة للطائرات في المدينة، سيرجويك بوبكو.

قال إن جميع آلات الطيران أسقطت. وسقطت شظايا في شوارع ثلاث أحياء بمدينة كييف، وألحقت أضرارًا بعدة سيارات دون وقوع إصابات، بحسب المصدر نفسه.

وشهدت مدن أخرى في أوكرانيا اليوم الخميس هذه الهجمات، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية في الجنوب الغربي، التي استهدفتها "15 طائرة مسيرة، منها 12 "أسقطت"، بحسب المتحدث باسم الإدارة الإقليمية، سيرجي براتشوك.

وأضاف أن من بين هذه الطائرات "سقطت ثلاث طائرات" دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وكانت مدينة خيرسون القريبة من الجبهة الجنوبية والتي أعلنت حظر تجول لمدة 58 ساعة اعتبارًا من مساء الجمعة، هدفًا لقصف "مكثف" أدى إلى مقتل 23 شخصًا وإصابة 46 آخرين، وفقًا لأحدث التقارير اليوم الخميس.

هجمات مذهلة

يأتي تكثيف الضربات الروسية في أوكرانيا في الأيام الأخيرة في الوقت الذي تقول فيه كييف إنها تكمل الاستعدادات لهجوم كبير، وفي الوقت الذي تتعرض فيه روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو إلى سلسلة من الهجمات وعمليات التخريب الأخيرة.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار استهدفتا الكرملين في موسكو، في الهجوم الأكثر إثارة الذي يُنسب إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي. ونفى الرئيس زيلينسكي أي تورط لقواته.

وضربت طائرات مسيرة اليوم الخميس مصفاتي نفط في جنوب غرب روسيا بالقرب من أوكرانيا.

اندلع حريق أول، تم إخماده الآن، في خزان بمنشأة نفطية في إلسكي، في منطقة كراسنودار، بعد هجوم نفذته طائرات بدون طيار، بحسب خدمات الطوارئ التي نقلتها وكالتا تاس وريا نوفوستي.

قال مسؤول أمني: "كانت هناك أربع طائرات بدون طيار لم تنفجر إحداها".

بعد حوالي ساعة، أعلن فاسيلي غولوبييف، حاكم منطقة روستوف المتاخمة لأوكرانيا، أن طائرة بدون طيار سقطت على مصفاة محلية بالقرب من قرية كيسيليفكا، مما تسبب في انفجار وحريق. تم إخماده "على الفور" من قبل أفراد المصنع.قال غولوبييف: "لا ضحايا، الأضرار التي لحقت بالمرافق طفيفة".

من جانبه، أشار حاكم منطقة فورونيج، المتاخمة لأوكرانيا أيضًا، إلى أن الدفاع المحلي المضاد للطائرات دمر طائرة بدون طيار في الصباح الباكر، دون وقوع ضحايا أو أضرار.

منذ ما يقرب من أسبوع، ضربت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وتخريبين للسكك الحديدية مناطق روسية بالقرب من أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم. لم يطالب كييف بأي منهم.