اتحاد الكرة يؤجل الإعلان عن عقوبات الزمالك بعد الاعتذار عن السوبر

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس تأخر الجبلاية في إعلان عقوبة نادي الزمالك بعد انسحابه من المشاركة في كأس السوبر المحلي أمام الأهلي بالإمارات.



وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة سبورت" اليوم الخميس، هناك تخوف داخل اتحاد الكرة من إعلان عقوبة انسحاب الزمالك وهي حرمانه من المشاركة في البطولة النسخة القادمة مع تغريمه ماليا في ظل تصاعد الأحداث بين الجبلاية والزمالك.



وأوضحت أن اتحاد الكرة تأخر في إعلان عقوبة الزمالك بعد انسحابه من السوبر المحلي حيث مرت 72 ساعة ولم يصدر أي عقوبات تجاه نادي الزمالك وهو أمر يؤكد مخاوف مسئولي الجبلاية من الدخول في أزمة جديدة مع إدارة الزمالك.

واضاف المصدر، ربما يتم الإعلان الاسبوع المقبل بعد إنتهاء مباراة السوبر، وهدوء الأوضاع بعض الشىء خاصة ان الجميع علي علم باللوائح وهناك اتفاق بين اتحاد الكرة ولجنة المسابقات علي اعتبار الزمالك معتذرا وليس منسحبا لتقليل العقوبات.