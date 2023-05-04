زيلينسكي يزور مقر المحكمة الجنائية الدولية

وصل الرئيس الأوكراني صباح اليوم الخميس إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس. وصل زيلينسكي، الذي كانت زيارته غير المتوقعة لهولندا محاطة بإجراءات أمنية مهمة، حوالي الساعة العاشرة صباحًا إلى مقر المحكمة في لاهاي، كما لاحظ مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

كان يرتدي ملابسه الخضراء المعتادة، ويحيط به العديد من أفراد طاقمه الذين يرتدون ملابس قتالية، وكان في استقبال الرئيس الأوكراني رئيس السلطة القضائية، بيوتر هوفمانسكي، ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى. تم رفع العلم الأوكراني بجانب لافتة المحكمة الجنائية الدولية. فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت عام 2002 للحكم على أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، بعد وقت قصير من الغزو الروسي تحقيقًا في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.

أفادت وكالة الأنباء الهولندية ANP أن زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى هولندا، هبط في مطار شيفول بأمستردام مساء الأربعاء بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي. وزار الرئيس الأوكراني مجلس الشيوخ الهولندي في لاهاي صباح الخميس، وفقًا لما ذكره الحزب الوطني الأوكراني، قبل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المتوقع أيضا أن يلقي زيلينسكي خطابا بعنوان "لا سلام بدون عدالة لأوكرانيا" بحضور وزير الخارجية الهولندي ووبكي هويكسترا، بحسب الإذاعة الهولندية العامة إن أو إس.

ومن المقرر أيضا لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الحكومة البلجيكية الكسندر دي كرو.