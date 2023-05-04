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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود لضبط البلوجر أم زياد وهبة بعد استغلالها لأطفالها بالقليوبية

البلوجر أم زياد وهبه
البلوجر أم زياد وهبه
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تكثف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها لضبط البلوجر "ه.ا" المتهمة ببث فيديو فاضح ادعت فيه اكتشافها وجود علاقة جنسية بين ابنها وابنتها، وذلك تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها.

فيما كشف مصدر مطلع أن المتهمة تقيم بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وأن الأجهزة المختصة نشرت عدة أكمنة وأرسلت مأموريات لمقر سكن المتهمة والأماكن المعتادة التردد عليها لضبطها.

وتابعت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسيةً مع شقيقته وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسيةً معها وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

فيما تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة "ه ا" المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر.

وقد طالب المجلس في كتابه، باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

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