الفنان رامي صبري يتعرض للهجوم بعد دعمه لأصالة

دخل الفنان رامي صبري في دائرة الهجوم بعد أن دعم الفنانة أصالة وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"اصاله الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنيه والفن، ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر وانتي الوطن العربي وانتي في كل شبر من ارضنا العربيه نحبك ونحترم وجودك وسطتنا . الله يحفظك ويبعد عنك اي شر هاتنورينا في بلدك مصر يوم ٥/٥ وانا اول الحاضرين".

وتعرضت أصالة لهجوم مؤخرا وقام بعض رواد موقع التغريدات "تويتر" بتدشين هاشتاج بعنوان "الغاء حفل أصالة" المقرر إقامته غدا الجمعة بالقرب من المتحف القومي للحضارة المصرية ومن تنظيم نجلها، يأتي ذلك على خلفية تصريحات سابقة لها في إحدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية قالت خلالها أن تاريخها كله صنعته والفضل به للمملكة، والتي ستظل مدينة لها العمر كله، الأمر الذي استفز البعض وهاجمها وقتها عدد من الفنانين أبرزهم الملحن حلمي بكر ووجدوا في تصريحاتها إنكارا لدور مصر في مسيرتها الفنية.

ومن الذين هاجموا رامي صبري السيناريست أيمن سليم الذي قال عبر "فيس بوك": "المطرب المصري الوطنى رامى صبرى حب يبان شهم و جدع مع صديقته المطربة السورية أصالة و يدعمها ف قالها ( انتى مصر )!!! و الله العظيم كتب كده .. مين دى اللى مصر ؟ هى ماتعرفش تبقى شارع جوة منطقة فى محافظة داخل أرض مصر ، عايز تطبل قولها كلمتين حلوين قولها صوتك رائع أو مبروك نجاح عملية التجميل الأخيرة لكن ماتقولهاش انتى مصر ، وبالنسبة لحفلتها واضح إنك هتحضرها إنت و هى لوحدكوا لإن الصورة دى هى عدد التذاكر اللى اتباعت حتى الآن ( أقل من ربع الكراسى ) فى المسرح الصغير اللى كبيره أصلًا يستوعب ٦٠٠ نفر و فى الغالب هى هتدعو أصحابها بدعوات مجانية علشان تملى الكراسى و ماتغنيش و المسرح فاضى لإن غير منطقى إن لحد قبل الحفل بيوم يكون ده العدد اللى اتباع و نتفاجئ بعدد أكبر جه فى آخر لحظة .. ولاء الصداقة شئ جميل لكن ولاء الوطن فوق الجميع و بصراحة ولاء نفسها تعبت من النفاق و التطبيل".