التصريح بدفن جثة شقيقتين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم الخميس التصريح بدفن جثة شقيقتين لقيا مصرعهما بقرية الحاجر إثر الحادث الذى وقع مساء أمس بطريق 36 الحربى نطاق الصالحية الجديدة وأسفر عن مصرعهما وإصابة 14 آخرين من عمال اليومية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل عمال بطريق 36 الحربى أمام محطة الغربلة اتجاه القصاصين.

ما أسفر عن مصرع فاطمة عبد الحميد حسن محسن" 40 عاما وشقيقتها " صباح" 45 عاما مقيمين قرية الحاجر مركز فاقوس وإصابة 14 آخرين ما بين سيدات ورجال بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفيات التل الكبير والإسماعيلية والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الصالحية الجديدة.

وتبين من التحريات ان المتوفيتين تعملان فى جمع الطماطم بمزارع مدينة الصالحية الجديدة سعيا على أكل عيشهما لمساعدة أسرهما وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة.

فيما شيع المئات من أهالي القرية جثمان الشقيقتين وسط حالة من البكاء والحزن الشديد وتم مواراة جسدهما بمقابر الأسرة.