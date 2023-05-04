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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد حادث استهداف الكرملين.. توسيع العمليات العسكرية في المدن الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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تسببت حادث استهداف الكرملين بطائرة مسيرة تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها في توسيع دائرة ومسرح عمليات القوات الروسية في عدد من المدن الأوكرانية الاستراتيجية وأهمها باخموت بشرق أوكرانيا.

ويسعى الجيش الروسي لبسط سيطرته على أكبر نسبة من المدن الأوكرانية، في ظل مقاومة كبيرة من الجيش الأوكراني المدعوم بالأسلحة الغربية والأمريكية.

يأتي ذلك فيما دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأخرى، كما تم إعلان حالة التأهب الجوي القصوى في سماء العاصمة الأوكرانية، فيما سمع دوي انفجارات في وسط كييف وضواحيها.

كما أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 18 طائرة مسيرة من أصل 24 طائرة سبق أن أطلقتها القوات الروسية باتجاه عدة مدن أوكرانية، بعد اتهامات وجهتها روسيا لأوكرانيا بمحاولة استهداف الرئيس الروسي والعاصمة موسكو بطائرات مسيرة.

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