سكرتير عام المساعد بني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالأجرة بعد زيادة السولار

قام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف اللواء سامي علام اليوم الخميس، بتفقد عدد من مواقف السيارات ببعض مراكز ومدن المحافظة.

وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم ، وما ترتب عليه من زيادة " بنسبة 10 % عن قيمة التعريفة السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

كما جاء ذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية "المدن والقرى" بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها " صباح اليوم" وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة.

وتجول السكرتير العام المساعد داخل مواقف السيارات، واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة،والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة بعد قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار وزيادته بقيمة جنيه واحد للتر.

كما نوه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف و المرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة والتي تم اعتمادها في ضوء قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.15 جنيهاً اعتباراً من صباح اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد اجتمعت أمس الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.