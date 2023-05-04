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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث طريق «الخارجة - أسيوط»

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابى حادث التصادم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط».  

وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان حادث اسيوط حادث طريق الخارحة