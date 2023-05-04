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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود البنا حكما لمباراة يانج أفريكانز ومارومو جالانتس فى نصف نهائى الكونفدرالية

البنا
البنا
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا لإدارة لقاء يانج أفريكانز ومواطنه مارومو جالانتس الجنوب أفريقى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم الطاقم محمود البنا حكما للساحة ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول وسامى هلهل مساعد ثانى ومحمود ناجى حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عادل حكم فيديو مساعد.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب بنجامين مكابا الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن البنا يدير مباراة السوبر المصرى بين الأهلى وبيراميدز غدا بالإمارات.

محمود البنا الكونفدرالية الكاف