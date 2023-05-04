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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان آليات تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة

اجتماع
اجتماع
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التقي اللواء "هشام آمنة"، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة "ياسمين فؤاد"، وزيرة البيئة، و اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , وذلك بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع ,  لبحث آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية.

خلال الإجتماع ،تم استعراض أوجه التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ، ومتابعة للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، كما تم التوقيع علي ملحق عقود (المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع  رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

 

وزيرا التنمية المحلية والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثون آليات تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإدارة المتكاملة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة العربية للتصنيع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية