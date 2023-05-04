وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان آليات تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة

التقي اللواء "هشام آمنة"، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة "ياسمين فؤاد"، وزيرة البيئة، و اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , وذلك بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع , لبحث آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية.

خلال الإجتماع ،تم استعراض أوجه التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ، ومتابعة للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، كما تم التوقيع علي ملحق عقود (المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.