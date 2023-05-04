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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

معارك عنيفة في الخرطوم وسماع دوي انفجارات بمحيط القصر والقيادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتجدد الاشتباكات والمعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،  في العاصمة السودانية الخرطوم ووقوع انفجارات في محيط القصر والقيادة.

واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. 

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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