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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية بلغت 35.7 مليار دولار

البنتاجون
البنتاجون
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أعلن البنتاجون أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 35.7 مليار دولار، بعد تخصيص حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 300 مليون دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء  ″تاس″ الروسية.

وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ذخيرة لأنظمة ″HIMARS″ وصواريخ "هيدرا 70" والذخيرة للمدفعية والأنظمة المضادة للدبابات.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن قيمة المساعدات العسكرية التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وأضاف بيان البنتاجون أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا 36.4 مليار دولار منذ توليها السلطة في يناير 2021.

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