بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين بعد هجوم المسيرات على الكرملين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لوكالة "نوفوستي"، أن الرئيس جو بايدن لا ينوي إجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين على أثر هجوم المسيرات على الكرملين.

وقال «كيربي» معلقًا على إمكانية حدوث مثل هذه الاتصالات: "لا، لست على علم بأي خطط في الوقت الحالي"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن بيان المكتب الصحفي للكرملين أن نظام كييف حاول ليل الأربعاء الضرب بطائرة مسيرة في مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وتم تعطيل المركبتين.

إلى ذلك، لم تقع نتيجة لذلك إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" في وقت لاحق إن الرئيس الروسي بوتين لم يكن في الكرملين في لحظة الاستهداف.