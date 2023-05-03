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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. محمد صلاح يضع ليفربول في المقدمة أمام فولهام

محمد صلاح
محمد صلاح
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افتتح النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، أهداف مباراة فريقه أمام فولهام المقامة حاليًا بملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الأول الريدز في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، تسبب بها مدافع فولهام عيسى ديوب، الذي تدخل بعنف على الأوروجوياني داروين نونيز.

وبهذا الهدف، أحرز الفرعون المصري أهدافًا للمرة الثامنة على التوالي على ملعب أنفيلد معقل حمر الميرسيسايد.

وبات صلاح يمتلك في رصيده 29 هدفًا خلال الموسم الجاري 2022-2023 في مختلف البطولات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وفولهام، بتقدم رفاق محمد صلاح بهدف للا شئ.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، ويأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

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