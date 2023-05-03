السوبر المصري.. موعد لقاء الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة مباراة السوبر المصرى بين الأهلي وبيراميدز مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر المصري بصفته بطل الكأس في النسخة الماضية.

ويشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز في السوبر

وتنطلق مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في الساعة السابعة ونصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنقل قناة اون تايم سبورتس وقناة ابو ظبي الرياضية المباراة حصريا.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز على قناة أبوظبي الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، اليوم الأربعاء 3-5-2023، إسناد مهمة التعليق الصوتي على مباراة الأهلي ضد بيراميدز في السوبر المصري، إلى المعلق عامر عبدالله المري.