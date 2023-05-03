النيابة تطلب التحريات حول حريق قطعة أرض بجوار متحف ميت رهينة بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق نشب بقطعة أرض فضاء تابعة لهيئة الآثار بجوار متحف ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين، لتحديد السبب الرئيسي وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار متحف ميت رهينة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الأرض تابعة لهيئة الآثار، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.