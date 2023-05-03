حبس مسجل وآخرين بتهمة التنقيب وحيازة مخدرات بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مسجل، و2 آخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجية لهم تهمة التنقيب عن الاثار خلسه داخل منزل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية، وحيازة مواد مخدرة، كنا طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين

كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة العمرانية مفادها قيام تاجر ملابس "له معلومات جنائية مسجلة" مالك منزل كائن بدائرة القسم بالاستعانة عاطلين والقيام بالتنقيب خلسه عن الآثار داخل المنزل ملك الأول.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل المشار إليه وضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم "9 أكياس لجوهر مخدر الآيس، طربة حشيش، مبلغ مالي" كما تبين وجود حفرة بداخلها أدوات حفر وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان القسم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.