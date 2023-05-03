مياه الفيوم: عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة بحضور اللواء مهندس وليد رسمى رئيس مجلس إدارة شركة قها والمهندس جمال محمد رئيس قطاع المشروعات بشركة قها للصناعات الكيماوية، المهندس أحمد فاضل مركز الدراسات والتصميمات العمرانية،المهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالشركة ومهندسى الإشراف بالمواقع.

صرح النجار أن الهدف من الاجتماع هو المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مركزى إطسا ويوسف الصديق حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز إطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق والتى تجاوزت نسب الأعمال بهما ٨٥ ٪ كما تم مناقشة بعض البنود الخلافية والوصول إلى اتفاق بشأنها مع التأكيد على ضرورة الاسراع بخطى التنفيذ لكافة الأعمال والانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل، ومناقشة أعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد للخطوط الناقلة لمياه الشرب والتى تتراوح أقطارها مابين٧١٠، ٣٦٠، ٤٠٠، ٣١٥ مم بمركز اطسا.

كما تم الاجتماع مع ممثلى شركة الإنتاج الحربى القائمة على تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة بطاقة إنتاجية ١٢٠ ألف متر٣ / يوم، وذلك بحضور الدكتور إسلام هلالى عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم وتناول الاجتماع دراسة وتقسيم البرنامج الزمنى لنهو الأعمال على ثلاثة مراحل.

أكد رئيس الشركة، تقديم كافة التيسيرات المتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل بالمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال التنفيذية الجارية فى المواعيد المحددة وفقا للجداول الزمنيه المقررة.

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