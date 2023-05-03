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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد جدة يتأخر بهدف أمام التعاون في الشوط الأول بالدوري السعودي.. فيديو

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والتعاون
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تأخر فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجمين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد، في نتيجة الشوط الأول من مباراته أمام التعاون بهدف للا شئ.

ويحل الاتحاد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على التعاون بملعب الملك عبدالله ببريدة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 25 من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وانتهى الشوط الأول بتأخر النمور بهدف، سجله فهد الرشيدي لاعب التعاون في الدقيقة 17.

ويتواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي لـ اتحاد جدة، ليشارك المصريين للمباراة الـ21 في الدوري السعودي سويًا هذا الموسم بقميص العميد.

ويحتل اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما يأتي التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة.

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