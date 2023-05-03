الاتحاد السكندري يطلب مباراة ودية استعداداً لموقعة السكة الحديد



طالب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، جهازه الإدارى، بترتيب مباراة ودية مع أحد الفرق، لتجهيز اللاعبين، بعد تأجيل مباراة بيراميدز، في إطار استعدادات لقاء السكة الحديد في كأس مصر.

جاء طلب الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، لاقامة مباراة ودية، لتجهيز لاعيبه، والوقوف على مستواهم،واعادة التدوير، في محاولة منه لمنح الفرصة للجميع داخل الملعب.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره السكة الحديد، يوم ٩ مايو الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

في سياق متصل، حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على التواجد داخل مقر النادي بفرع سموحة، تدريبات فريق الكرة المقامة حالياً ، لدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني، بعد تأجيل مباراة بيراميدز المقبلة، والتي كان مقرر إقامتها الجمعة.

وطالب رئيس نادي الاتحاد السكندري، الجميع داخل فريق الكرة، بضرورة مواصلة الإنتصارات، و التواجد ضمن فرق المنافسة في جميع البطولات المشارك فيها زعيم الثغر خلال الموسم الجارى.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٤٠ نقطة، جمعها من ٢٥ مباراة، فاز في ١٢ مباراة، وتعادل في ٤ مباريات وخسر في ٩ مباريات حتى الآن.

كما تأهل الاتحاد السكندري لدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية المحترفة.