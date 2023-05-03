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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أوفر دوس.. أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب بأبو النمرس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف لغز العثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته بابو النمرس، وأكد الأجهزة الأمنية أنه توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب متوفى داخل شقة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي حسن.ا.ح، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.


بعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ابو النمرس العثور على جثة أوفر دوس