التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بطائرة مسيرة

في ظل استمرار المعارك بين الجانب الروسي والأوكراني، اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الروسي، وتمكنت الدفاعات الروسية من إسقاطها في محيط "الكرملين" بدون وقوع أية إصابات أو خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.

مؤسسة الرئاسة في روسيا "الكرملين" أعلنت في بيان لها أن أوكرانيا هي من حاولت تنفيذ تلك المحاولة الفاشلة، كما اتخذ الجيش الروسي إجراءات فورية بمعاونة القوات الخاصة الروسية والخدمات، حيث تم إسقاط المسيرة أرضًا وتناثرت الشظايا بدون وقوع أية أضرار.

وكشف الكرملين أن الحادث لم يؤثر على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن في الوقت ذاته أن روسيا لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الانتقامية في الوقت والمكان المناسبين.

وعملت مؤسسة الرئاسة على نشر صور الرئيس الروسي في مكتبة يباشر عمله، كنوع من الرد على الحادث غير المؤثر، كما أعلن الجيش الروسي منع الطيران المسير من التحليق في سماء العاصمة موسكو.

يأتي ذلك فيما نفت أوكرانيا ضلوعها في محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرة مسيرة اخترقت أجواء الكرملين، وكشفت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها اليوم أنه لا علاقة لها بحادث الهجوم على مقر إقامة بوتين.

ومن منطلق المعاملة بالمثل، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بضرورة إطلاق صاروخ على مقر الرئاسة الأوكرانية، وتوسيع دائرة العمليات العسكرية في مسرح العمليات الأوكراني، معتبرًا أن ما قامت به أوكرانيا جريمة.

كما طالب رئيس مجلس الدوما الروسي السلطات الروسية بعدم فتح أية قنوات تفاوض مع الجانب الأوكراني ردًا على حادث استهداف مقر الكرملين.