جامعة الفيوم: المنتدى الأول لريادة الأعمال فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات "صور"

نظم فريق ENACTUS FAYOM UNIVERSITY المنتدى الأول لريادة الأعمال بحضور الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال غلاب عميد معهد الدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل الأسبق، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف الأكاديمي لفريق ENACTUS، وعدد من رواد الأعمال والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الأربعا، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي أن المنتدى الأول لريادة الأعمال يمثل فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات حول الأفكار والمشروعات الريادية الناشئة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أفكار الشباب والسعي نحو تحقيقها واقعياً، ومشيراً إلى أن ريادة الأعمال أصبحت توجها عالميا.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من المنتدى تعزيز الوعي بمتطلبات سوق العمل وإكتساب الخبرات اللازمة في كيفية تأسيس الشركات والمشروعات الصغيرة، ودعا سيادته الشباب لضرورة الاستفادة من طاقاتهم واستثمارها بشكل جيد.

فيما تحدث الدكتور كمال غلاب حول مفهوم ريادة الأعمال وهي الأفكار الريادية القائمة على استغلال الفرص وسد احتياجات السوق بطرق ابتكارية، وتطرق سيادته للحديث حول خصائص المشاريع الريادية والفرق بين رجال الأعمال ورواد الأعمال.

ووجه الشباب بضرورة تحديد الخطة والأهداف وتنظيم الوقت، وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا لقطاع ريادة الأعمال حيث تحتل المركز الرابع عربياً في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور وائل طوبار إن ريادة الأعمال تهدف للتعريف بمفهوم المشروعات وأنواعها وكيفية تنفيذ المشروعات وتحويلها لشركات ناشئة.

وأشاد بتنظيم المنتدى موجهاطًا الشكر لفريق ENACTUS على جهودهم المبذولة وتعاونهم كفريق عمل واحد.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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