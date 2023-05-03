جامعة مطروح تشارك في فعاليات ختام أولمبياد المحافظات الحدودية.. صور

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن عددًا من طلاب كليات الجامعة شاركوا في فعاليات ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة مطروح.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن المحافظات الحدودية المشاركة هي مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 28 أبريل - 2 مايو الجاري.

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى مشاركة كلية السياحة والفنادق في الأولمبياد بتقديم الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال الاستقبال والضيافة للوفود المشاركة، مشيدًا بدور طلاب كليات الجامعة في المشاركة في مختلف الفعاليات، مؤكدًا أنهم واجهة مشرفة للجامعة في مختلف المحافل، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي.

كما هنأ الدكتور مصطفى النجار طلاب كلية التربية الرياضية لفوزهم بالميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه، والميدالية الفضية في لعبتي كرة اليد والسباحة، والميدالية البرونزية في ألعاب كرة السرعة وتنس الطاولة والسباحة، وذلك خلال المشاركة في مسابقات الأولمبياد، موضحًا أن المسابقات شملت منافسة رياضية في ١٢ لعبة فردية وجماعية، مؤكدًا على حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية، بالإضافة لتعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الطلاب وتنمية الرغبة في العمل ضمن فريق، بالإضافة إلى تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم.

ومن جانبهم توجه الطلاب المشاركين بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة لإتاحة الفرصة للمشاركة في تلك الفعاليات التي تساهم في رفع معدلات التدريب العملي لديهم، مما يسهم في صقل خبراتهم في مجال تخصصهم وتوفير فرص العمل المستقبلية.

جامعة مطروح تشارك في فعاليات ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية

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