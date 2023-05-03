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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وآيس بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" بحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشابو.

جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع حيث نجحت الحملة في ضبط عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول".

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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