الرئيس السوري يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم/ الأربعاء/ مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سوريا على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية تستمر يومين سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.

وقال الأسد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - " إن العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون، غنيّة بالتجارب وغنيّة بالرؤية التي كوّنتها، ولأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرّة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، قال رئيسي " إن سوريا حكومة وشعبًا اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل، وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم".