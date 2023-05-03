في نهاية الأسبوع الثاني.. "يوم 13" لدينا الشربيني وأحمد داود يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم يوم 13 بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود شباك تذاكر الأفلام في دور العرض في نهاية الأسبوع الثاني من موسم عيد الفطر المبارك، حيث حصد أمس 530.101 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته نهاية هذا الأسبوع 6.436.864 متفوقا على فيلم هارلي لمحمد رمضان الذي حقق هذا الأسبوع 5.549.782، والذي حقق أمس إيرادات 359.939 ألف جنيه.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وجدير بالذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحا كبير بمسلسل كامل العدد طوال فترة عرضه في موسم رمضان 2023، حيث تربع على تريند منصة شاهد رقم 1 من بداية حلقته الأولى حتى حلقته الأخيرة، ليحصد ردود أفعال إيجابية جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.