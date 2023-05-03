الأهلي يصرف مكافأة للاعبيه بمعسكر الفريق بالإمارات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، صرف مكافاة للاعبيه خلال تواجدهم بالإمارات استعدادًا لمباراة السوبر المصري.

وتأتي المكافأة بعد الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بعد التغلب على عقبة الرجاء المغربي بربه نهائي البطولة.

يواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في لقاء كأس السوبر المصري نسخة 2021/2022 والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة في الإمارات، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن عدم خوض اللقاء.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في مباراة كأس السوبر يوم الجمعة المقبل والموافق 5 مايو على ملعب استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواصل النادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بأبوظبي استعدادًا للمواجهة المرتقبة بالسوبر المصري.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران قوي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

وخاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات استشفائية وبدنية قبل المران الفني الذي أقيم أمس، الذي اشتمل على العديد من الفقرات التدريبية المكثفة لتجهيز الجميع قبل خوض لقاء السوبر.