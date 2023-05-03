رئيس الجامعة اليابانية: برنامج الفيزياء يستهدف إعداد كوادر بمجال إلكترونيات النانو

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأن برنامج الفيزياء التطبيقيه بالجامعة يهتم بتخريج عالم فيزياء في مجال إلكترونيات النانو و تطبيقاته في الصناعات التكنولوجية المتقدمه و الاستفاده من الخبرات اليابانيه في هذا الشأن.

وأشار إلى أن رؤية البرنامج تتصمن تطوير التعليم في مجال الفيزياء التطبيقيه خاصة في تطبيقات علوم الكترونيات النانو و الضوء و فيزياء المواد و أشباه الموصلات الرقيقه من خلال المشاركة في تطوير منهج تعليم الفيزياء في مصر، وعلى وجه الخصوص من خلال العمل المستمر مع الطلاب الموهوبين

ولفت الى خريج البرنامج يتمتع بفهم تفصيلي لكيفية عمل تقنيات النانو الإلكترونية الحالية، واستخدام هذا الفهم لتطوير تقنيات وتطبيقات صناعية جديدة.

من جانبه أوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم، أن من خلال المقررات و التجارب المعمليه سيتاح للطالب التعرف عي أحدث التقنيات المستخدمه لعمل أجهزة الكترونيه متطوره سواء في مجال الخلايا الشمسيه النانومترية أو صناعات الليد المضيئة أو الدوائر الالكترونية التي تدخل في صناعة الكمبيوتر فائق السرعة، مشيرا الى ان البرنامج يؤهل الطلاب لسوق العمل فى مجالات متعددة منها مصانع عمل الدوائر الالكترونيه و مصانع تطوير الخلايا الشمسيه و تطوير مكونات البرمجيات فائقة السرعة.

أضاف الدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة، أن خريجو برنامج الفيزياء التطبيقية يتم تأهيلهم للعديد من الوظائف المختلفة، لأن المهارات المكتسبة في حل المشكلات والتفكير النقدي التي تم تطويرها في برامجنا التعليمية تجعلهم جاهزين للعمل في مجالات مختلفه فى سوق العمل محليا ودوليا.