بعد تعرضه للإصابة.. انتهاء موسم ألكانتارا مع ليفربول

كشفت بعض التقارير الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء موسم تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول الإنجليزى، بعد تعرضه للإصابة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تياجو ألكانتارا سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، وأنه سيغيب عما تبقى من الموسم الحالي وذلك بسبب إصابته في الفخذ.

وغاب اللاعب الإسبانى عن فوز ليفربول على توتنهام بأربعة أهداف لثلاثة بسبب الإصابة.

وسيفتقد ليفربول خدمات تياجو ألكانتارا في المباريات الخمسة المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فرق فولهام وبرينتفورد وليستر سيتي وأستون فيلا وساوثهامبتون.



وينافس ليفربول بقوة على دخول المربع الذهبي في البريميرليج بنهاية الموسم الجاري، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.



ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.