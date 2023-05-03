للمقبلين على الامتحانات.. أفضل الأنظمة الغذائية

الامتحان الطويل يشبه الماراثون الذهني حيث تكون القدرة على التحمل أمرًا بالغ الأهمية، ويؤكد خبراء التغذية أهمية عادات الأكل الصحية في هذا الوقت العصيب، ويقولون إن الطعام والشراب المناسبين يمكن أن ينشط نظامك، ويحسن يقظتك ويحافظ عليك خلال ساعات الفحص الطويلة، يمكن أن تجعلك الخيارات الغذائية الخاطئة تشعر بالخمول أو التوتر أو الإرهاق، ستساعدك نصائح التغذية التالية على الأداء بأفضل ما لديك في يوم الامتحان.

وتناول الطعام الذي يحفز الدماغ، وهذا يشمل الأطعمة الغنية بالبروتين والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة اليقظة العقلية، وتشمل خيارات الطعام الصحي في يوم الامتحان البيض والمكسرات واللبن والجبن القريش.

قد تكون مجموعات الإفطار الجيدة عبارة عن حبوب كاملة مع حليب قليل الدسم وبيض وخبز محمص مع المربى أو العصيدة أو دقيق الشوفان أو الموسلي الخالي من السكر.

وتشمل الخيارات الغذائية الأخرى التي تعتبر أطعمة دماغية الأسماك، والجوز، والتوت، وبذور عباد الشمس، وبذور الكتان، والفواكه المجففة، والتين، والخوخ.

وعلى الرغم من عدم إثبات ذلك، يعتبر الكثيرون أن الفاكهة توفر وقودًا ممتازًا للدماغ، مما يساعدك على التفكير بشكل أسرع والتذكر بسهولة أكبر، فيمكنك أن تأكل الكنتالوب أو البرتقال أو الفراولة أو العنب البري أو الموز التي تحظى بشعبية خاصة.

وفيما يتعلق بالخضراوات، يعد الجزر والفلفل الحلو وبراعم بروكسل والسبانخ والبروكلي والهليون خيارات جيدة.

كما يجب تجنب الأطعمة التي تعيق الدماغ، في يوم الامتحان، ابتعد عن الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل البسكويت، والكعك، والكعك، والتي تتطلب وقتًا إضافيًا وطاقة للهضم، وتجنب أيضًا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المكر، مثل الشوكولاتة والحلويات.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، مثل الشوكولاتة والحلويات والحلويات. سوف يرسلونك إلى مستويات السكر المرتفعة والمنخفضة - على عكس تحقيق الاستقرار لك أثناء الاختبار الطويل.

شرب المشروبات المنشطة للدماغ.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء الاختبار.

فيمكن أن يجعلك الجفاف تفقد تركيزك، وتشعر بالإغماء، ويستنزف طاقتك. لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب كوب من الماء، إذا انتظرت حتى تشعر بالعطش، فهذا يعني أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل.

وتجنب المشروبات التي تعيق الدماغ، تجنب الكحول تمامًا في يوم الامتحان.

ومن الواضح أنه لا يمكنك أداء الامتحان بشكل جيد إذا كنت في حالة سكر أو تعاني من الصداع أو تشعر بالغثيان.

وبشكل عام، قلل من شربك في وقت الامتحان لتجنب الإفراط في شرب الخمر، والبلادة، أو الإرهاق المفرط.

وأيضًا تجنب المشروبات الغازية السكرية والكولا.

كما يجب تجنب الكافيين لأنه قد يزيد من توترك.

ومع ذلك، إذا كنت معتادًا على شرب القهوة بانتظام، فتناول فنجانًا صغيرًا أو كوبين.

وحاول أن تأكل شيئًا صحيًا مع قهوتك؛ فإذا توقفت عن تناول القهوة فجأة وبشكل كامل، فقد ينتهي بك الأمر بصداع ناتج عن انسحاب الكافيين.