السوبر المصري.. الأهلي يؤدي مرانه الثاني على ملعب "الكريكت" في أبو ظبي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني في الإمارات على ملعب “الكريكت” في أبو ظبي، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء أمس على نفس الملعب، وتضمن العديد من الفقرات البدنية والاستشفائية؛ للتخلص من الإجهاد، ثم أجرى مارسيل كولر، المدير الفني، تقسيمة قوية اشتملت على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة السوبر.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.