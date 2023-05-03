تحرير 35 مخالفة متنوعة خلال حملة على المخابز في ديرمواس بالمنيا

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين، حملة تموينية على المخابز البلدية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

من جانبه، قال عامر طه رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين، (نقص وزن - مواصفات - عدم إعلان - نظافة - عدم إعطاء بون- عدم وجود ميزان حساس- تصرف في عدد 15 شيكارة دقيق) وتم اتخاذ كلالإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



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