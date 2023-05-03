علماء يتوصلون إلى سبب ضوضاء جبل إيفرست

تحير العلماء بسبب الأصوات المنبعثة عن جبال الهيمالايا، بمجرد غروب الشمس وانخفاض درجة الحرارة فتبدأ ضوضاء من أعماق الأنهار الجليدية حول جبل إيفرست، مما دفع مجموعة من الباحثون بقيادة العالم يفغيني بودولسكي، لدراسة الوضع فتبين أن أصوات الاصطدام والتشظي في الأنهار الجليدية الناتج عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي يتسبب في تكسر الجليد بعد حلول الظلام، مما يثير الضوضاء.

وبحسب ماجاء في موقع "سكاي نيوز"، فقد قضى بودولسكي وفريقه ثلاثة أسابيع بالقرب من مصدر الأصوات في جبل إيفرست، ليتأكدوا أن السبب هو تحطم الجليد بفعل انخفاض درجات الحرارة الشديد بعد الغروب.

وقال بودولسكي الذي يعمل في مركز أبحاث القطب الشمالي في جامعة هوكايدو باليابان: "لقد كانت تجربة رائعة، خلال النهار كنا نعمل بالقمصان، ولكن مع حلول الليل قد تنخفض درجة الحرارة إلى حوالي -15 درجة مئوية".

وأضاف: "بعد حلول الظلام، سمعنا انفجارا صاخبا لاحظنا أن النهر الجليدي ينفجر".

كان الفريق قد وضع أجهزة استشعار على الجليد لقياس الاهتزازات في أعماق النهر الجليدي، وهي نفس التقنية المستخدمة لقياس حجم الزلازل، وجمع الباحثون البيانات الزلزالية عن الاهتزازات وقارنوها ببيانات درجة الحرارة والرياح ، مما ساعد على إقامة علاقة قوية بين تقلبات درجات الحرارة والضوضاء الليلية.

ويمكن أن يساعد هذا البحث المزيد من فرق خبراء المناخ على فهم سلوك الأنهار الجليدية بشكل أفضل في المناطق النائية مثل أعماق جبال الهيمالايا، التي تضم أحد أكبر مخازن الجليد على الأرض.